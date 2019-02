La Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) coglie due piccioni con un fava: stabilizza le pensioni di vecchiaia e rende la piazza economica ancora più efficiente.

Lo sostiene il Consiglio federale, che raccomanda al popolo di approvare questo oggetto, posto in votazione il 19 di maggio, contro il quale è stato lanciata il referendum.

La RFFA è nel solco del Progetto fiscale 17 del Consiglio federale, che doveva sostituire la Riforma III dell'imposizione delle imprese, respinta dal popolo nel febbraio 2017. Si tratta di un compromesso elaborato in Parlamento da PLR, PPD e PS.

Il testo prevede l'abolizione dell'imposizione privilegiata delle holding e di altre società straniere invisa a livello internazionale.

Dopo la bocciatura da parte del popolo del precedente progetto - la Riforma III dell'imposizione delle imprese - governo e Parlamento hanno inserito una compensazione sociale, destinata a rendere più appetibile la RFFA, in particolare in vista di un'eventuale votazione popolare. In futuro ogni franco di tassazione perso in seguito alla riforma fiscale a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni verrà così "compensato" con un franco di finanziamento all'AVS.

Neuer Inhalt Horizontal Line