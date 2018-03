Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 novembre 2014 12.09 04 novembre 2014 - 12:09

Per la prima volta, una donna sarà alla testa della più grande scuola intercantonale di polizia della Svizzera. Dal primo aprile, Irene Schönbächler, 48 anni, dirigerà infatti la scuola di Hitzkirch (LU), dove ogni anno vengono formati 300 poliziotti in provenienza da undici cantoni svizzero-tedeschi (AG, BL, BS, BE, LU, OW, NW, SZ, SO, UR e ZG).

La Schönbächler, che lavora attualmente nella polizia cantonale argoviese, sostituirà Urs Winzenried, che andrà in pensione, indica una nota odierna.

