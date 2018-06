Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Sono 41 le persone morte annegate in Svizzera l'anno scorso. Ancora una volta, il maggior numero di decessi è stato registrato in acque libere: 21 nei laghi e 18 nei corsi d'acqua.

Una persona è invece affogata in una piscina e un'altra in una vasca idromassaggio privata. Lo indica oggi in un comunicato la Società svizzera di salvataggio (SSS), precisando che le vittime erano 31 uomini, otto donne, un bambino e un individuo dal sesso non identificabile. Rispetto alla media decennale - 45 morti - è stata osservata una diminuzione di circa il 9%.

In calo anche il numero di incidenti mortali in acqua che hanno coinvolto cittadini stranieri, sceso del 50% a tredici. Tuttavia, secondo la SSS, la prevenzione è ancora necessaria e per questo ha lanciato a inizio settimana una campagna.

