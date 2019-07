In Ungheria le elezioni amministrative si terranno il prossimo 13 ottobre (foto rappresentativa d'archivio)

Elezioni amministrative in Ungheria il 13 ottobre. La data è stata fissata dal capo dello Stato. Verranno eletti sindaci in tutte i comuni, oltre ai consiglieri comunali e provinciali.

Alle ultime amministrative, cinque anni fa, l'intero paese era diventato "arancione" (il colore del Fidesz, partito di Viktor Orban), in quanto i candidati dell'opposizione si sono presentati in ordine sparso, facendosi concorrenza anche fra di loro, ed i candidati del Fidesz hanno vinto quasi dappertutto.

Questa volta si delinea un accordo fra tutte le forze per presentare un solo candidato sindaco in ogni città. A Budapest, con le primarie è stato scelto con 80mila voti Gergely Karacsony, rappresentante di una piccola formazione Verde per sfidare Istvan Tarlos, il sindaco vicino a Orban. Sarà appoggiato da tutti i partiti, dai socialisti al Jobbik (nazionalisti di destra).

Nella maggioranza dei capoluoghi, 19 su 23 città, sono già stati trovati candidati comuni di opposizione. Secondo alcuni analisti, il Fidesz potrebbe perdere cosi molte città, fra cui Budapest. Sarebbe il primo colpo serio per il governo di Orban, al potere ininterrottamente dal 2010.

