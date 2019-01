Contro la cosiddetta "legge schiavitù" in Ungheria, continuano ad esserci proteste sporadiche e blocchi stradali, ma i sindacati stanno incontrando molte difficoltà a organizzare lo sciopero generale annunciato a fine dicembre.

Non hanno rinunciato ancora, ma il presidente del sindacato unitario Laszlo Kordas ha riconosciuto che i lavoratori stentano a partecipare ad un'azione simile, peraltro del tutto inedita in Ungheria: "Le adesioni non sono sufficienti", ha affermato.

Il governo Orban ha chiaramente rifiutato di trattare con i sindacati sulla legge che aumenta il tetto degli straordinari a 400 ore l'anno. Molte imprese invece hanno dichiarato di non voler applicare quello che consente la nuova norma. Il fiasco dello sciopero nazionale coincide con uno sciopero a oltranza dei 9.000 lavoratori dello stabilimento dell'Audi a Gyor (Ungheria occidentale), per ottenere salari più alti.

Rivendicano un aumento del 18%, mentre la direzione offre molto meno. Lo stabilimento produce motori per l'intero gruppo Volkswagen-Audi, circa 2 milioni all'anno. Il blocco della produzione dura da 6 giorni, ed ha causato lo stop anche in Germania, a Ingolstadt e in altri stabilimenti del gruppo tedesco.

