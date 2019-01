I delegati del sindacato Unia del settore terziario hanno approvato oggi a Berna una risoluzione per il sostegno della lotta in favore delle donne. Preoccupano in particolare le revisioni insufficienti della legge sulla parità dei sessi.

I 60 delegati chiedono salari equi, condizioni di lavoro sicure, pari opportunità, riconoscimento del lavoro di cura ed educativo così come tolleranza zero per quel che riguarda le molestie sessuali sul lavoro, si legge in un comunicato odierno.

I delegati si impegnano fra l'altro attivamente nella preparazione e nella realizzazione dello sciopero delle donne in occasione della giornata di azione e mobilitazione del prossimo 14 giugno.

Durante l'incontro è stato anche assegnato il "Prix Engagement" che, giunto alla sua seconda edizione, viene assegnato a chi ha il merito di perorare la causa delle lavoratrici. Fra le vincitrici ad esempio Alexandra, addetta alle pulizie di alberghi a Zurigo, che ha rilasciato un'intervista a volto scoperto al "Blick" per denunciare le sue condizioni di lavori molto difficili.

Fra i premiati anche Silvia, che si batte per il riconoscimento dell'assistenza a domicilio in Ticino, soprattutto tramite la creazione di un contratto collettivo di lavoro (CCL).

