Circa 115 milioni di ragazzi e uomini nel mondo si sono sposati da bambini: di questi uno su cinque, circa 23 milioni, prima dei 15 anni. Lo riferisce l'Unicef, che lancia il primo studio approfondito sugli sposi bambini.

Attraverso i dati da 82 Paesi, lo studio rileva che il matrimonio precoce tra i ragazzi è diffuso in diversi paesi nel mondo, che vanno dall'Africa sub sahariana all'America Latina e i Caraibi, dall'Asia del Sud all'Asia dell'Est e il Pacifico. Secondo i dati, il tasso più alto di matrimoni precoci di bambini si registra in Repubblica Centrafricana con il 28%, seguono Nicaragua con il 19% e il Madagascar con il 13%.

I nuovi dati portano il numero totale di spose e sposi bambini a 765 milioni. Le ragazze rimangono quelle maggiormente colpite, con 1 giovane donna su 5 tra i 20 e i 24 anni che si è sposata prima del suo diciottesimo compleanno, rispetto a 1 giovane uomo su 30.

