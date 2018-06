Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La rapina venne perpetrata in una gioielleria sulla centralissima Bahnhofstrasse di Zurigo (foto d'archivio).

Uno dei quattro rapinatori legati alla banda delle "Pink Panther" arrestati lo scorso febbraio a Pregassona ha partecipato anche ad una rapina nel maggio 2016 in una gioielleria di Zurigo.

La rapina alla gioielleria sulla centralissima Bahnhofstrasse risale al maggio di due anni fa: quattro persone infransero la vetrina utilizzando una vettura a mo' di ariete, ma furono costrette a fuggire senza bottino, scrive oggi in una nota la Procura generale del canton Zurigo.

Uno dei quattro rapinatori, che hanno fatto danni per 280'000 franchi, è fra le quattro persone arrestate in febbraio a Lugano, dove si apprestavano a mettere a segno rapine contro uno o più obiettivi. È inoltre emerso che un altro dei rapinatori arrestati prese parte nel 2006 ad una rapina a Vaduz, nel Liechtenstein. In quel caso il bottino fu di 1,1 milioni di franchi e il rapinatore fu condannato a 9 anni di prigione.

