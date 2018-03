Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso.

La polizia ha isolato l'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1'000 persone. Le autorità riferiscono che l'uomo è armato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.

