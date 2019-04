La produzione di uova svizzere si avvicina alla soglia del miliardo. Nel 2018 con una crescita del 3,6% rispetto all'anno precedente la produzione indigena è ammontata a quasi 974 milioni di unità e rappresenta ormai il 63% dell'intera offerta.

Lo ha comunicato l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

In un anno, oltre alla produzione è progredito anche il consumo di uova (+1,2%): in media ogni abitante nel 2018 ha mangiato 181 uova, precisa l'UFAG. In totale in Svizzera l'anno scorso sono state consumate 1,54 miliardi di uova.

Questo aumento è dovuto a due fattori: la crescita demografica dello 0,5%, e l'incremento del consumo pro capite dello 0,7%. A titolo di paragone in Germania e in Austria il consumo pro capite è pari rispettivamente a 230 e 239 uova: nettamente superiore a quello svizzero.

Per quanto riguarda le uova bio, la loro produzione complessiva è aumentata l'anno scorso di oltre 10 milioni di pezzi, segnando un valore record pari a 169 milioni, ossia il 17,3% del totale.

Parallelamente anche lo smercio di uova di allevamento all'aperto nel commercio al dettaglio è aumentato del 6,3%, superando 214 milioni di pezzi, mentre si osserva una tendenza negativa per la produzione e lo smercio di uova svizzere da allevamento al suolo: nel commercio al dettaglio le vendite sono infatti diminuite del 4,2%.

