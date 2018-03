Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 8.52 06 marzo 2018 - 08:52

Non sarà più necessario un secondo turno nel canton Uri per l'elezione del nuovo landamano, ossia del presidente del governo: a sorpresa la consigliera di Stato del PLR Barbara Bär ha annunciato oggi il suo ritiro dalla corsa.

Al primo turno svoltosi domenica Barbara Bär, attuale vice landamano che per tradizione avrebbe dovuto essere eletta alla presidenza dell'esecutivo cantonale, era finita dietro al collega di partito Roger Nager per soli 18 voti. Entrambi avevano tuttavia mancato la maggioranza assoluta necessaria per l'elezione.

"Non dev'essere che il collegio di governo si trovi spaccato a causa dell'elezione del landamano", scrive Barbara Bär in una nota.

Da 20 anni a questa parte la scelta del landameno è sempre caduta sul vice: sarebbe quindi dovuto toccare a Barbara Bär. La scelta di una "signora landamano" ("Frau Landamman", secondo la denominazione ufficiale) è però stata contrastata dall'UDC, che ha puntato su un altro rappresentate del PLR, Roger Nager appunto. Inutile è stato per lei il sostegno del PPD, il cui rappresentante Beat Jörg è il landamano uscente.

