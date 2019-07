Questo pomeriggio a Silenen (UR) un camion è uscito di strada ed è precipitato per circa 300 metri.

Questo pomeriggio a Silenen (UR) un camion è uscito di strada ed è precipitato per circa 300 metri, finendo la sua corsa in un ruscello. L'autista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed ha riportato ferite di una certa importanza.

La polizia cantonale è stata avvisata attorno alle 16, si legge in un comunicato. I motivi dell'incidente - avvenuto sulla Bristenstrasse - non sono ancora chiari e indagini sono state avviate. La strada fra Amsteg e Bristen è chiusa fino a nuovo ordine, anche per garantire un'ispezione geologica della zona.

