Il candidato urano al Consiglio nazionale del PLR Matthias Steinegger ha avuto un ictus. Il 42enne - figlio dell'ex consigliere nazionale Franz Steinegger - è ricoverato da venerdì scorso in una clinica specializzata.

Il PLR del canton Uri non ha ancora deciso come continuare la campagna elettorale, ha detto all'agenzia Keystone-ATS l'addetto stampa Sven Infanger, precisando che ulteriori informazioni seguiranno nel pomeriggio.

Matthias Steinegger ha avuto un'emorragia cerebrale, ha dichiarato il presidente del PLR urano Ruedi Cathry. "Sta bene, considerate le circostanze", ha aggiunto il presidente. Dopo il ricovero in ospedale dovrà comunque passare ancora un periodo in una clinica di riabilitazione.

Con Matthias Steinegger, che attualmente siede nel parlamento cantonale, il PLR urano mira a riconquistare il seggio al Nazionale controllato ininterrottamente per 99 anni fino al 2015. L'unico seggio del canton Uri nella Camera del popolo è diventato vacante in seguito al ritiro per motivi di salute dell'uscente Beat Arnold (UDC).

Da notare che nel canton Uri non è necessario depositare delle liste di partito per l'elezione del rappresentante a Berna. Finora sono quattro i candidati che si sono fatti avanti.

