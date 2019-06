Incidente di percorso per il Tour de Suisse: il Passo del Susten (UR/BE) rimane ancora chiuso per motivi di sicurezza. Per la tappa finale della corsa di ciclismo, in programma domenica, gli organizzatori dovranno scegliere una via alternativa.

Nonostante i lavori di sgombero della neve siano stati completati in orario, così come il montaggio delle ultime ringhiere, il passo non è ancora transitabile a causa di diversi punti pericolanti, ha spiegato oggi Roger Nager, consigliere di Stato urano responsabile delle costruzioni.

All'inizio della prossima settimana il Cantone effettuerà una nuova valutazione, ma fino ad allora il Susten sarà percorribile dal lato urano solo fino al "Sustenbrüggli".

Il Tour de Suisse 2019, iniziato lo scorso 15 giugno e giunto oggi alla quinta tappa, terminerà domenica con la frazione regina: la partenza e l'arrivo sono in programma a Ulrichen, nell'Alto Vallese, mentre il percorso prevede il passaggio dai Passi del Furka, del Susten e del Grimsel. A causa della chiusura, tuttavia, non è ancora noto dove passerà la gara.

