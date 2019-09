Incidente frontale ieri mattina alle 9.45 sulla strada del passo del San Gottardo in territorio urano.

Nei pressi del ristorante Gotthard-Mätteli, situato dove ci sono i due tornanti, un 21enne diretto a sud ha perso il controllo della sua vettura - con targhe bernesi - e si è scontrato con un veicolo immatricolato in Belgio che circolava correttamente sulla sua corsia.

Le cinque persone coinvolte nell'incidente sono rimaste seriamente ferite, una delle quali è in pericolo di morte. Tre di loro sono state portate all'ospedale di Altdorf in ambulanza, le altre due in un nosocomio fuori cantone dalla Rega. La strada è rimasta chiusa per tre ore, indica un comunicato della polizia cantonale urana.

