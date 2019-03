Il consigliere agli Stati urano del PPD Isidor Baumann non si ripresenterà questo autunno alle elezioni federali. Lo ha indicato oggi in una nota il Partito popolare-democratico cantonale. Il 64enne Baumann siede alla Camera dei cantoni dal 2011.

In precedenza, nel 2000, il nativo di Wassen (UR) era stato eletto nel governo urano e aveva diretto per dodici anni il dipartimento dell'economia. Nel comunicato, Baumann dice di ritirarsi per lasciare spazio ai giovani e trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Dal canto suo il PPD urano ha indicato di voler difendere il suo seggio agli Stati, ma non ha ancora deciso il successore di Baumann. Il secondo rappresentante urano alla Camera dei cantoni è attualmente il liberale-radicale Josef Dittli.

Neuer Inhalt Horizontal Line