Un motociclista obvaldese di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto ieri poco prima delle 22.00 sulla strada del passo del Susten (UR/BE). L'uomo, che circolava in direzione di Wassen (UR), è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega.

L'incidente si è verificato per un errore di guida in una curva a sinistra nella zona di Steinstössiwald, ha comunicato oggi la polizia cantonale urana. L'incidente ha causato danni materiali per circa 10'000 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line