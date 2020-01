La funivia è rimasta bloccata e la Rega è intervenuta per recuperare un passeggero.

Un elicottero della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è intervenuto venerdì per recuperare un passeggero bloccato in una cabina della funivia urana Witerschwanden-Eggenbergli, nel Schächental, sul versante occidentale del passo del Klausen.

L'impianto di risalita, situato nel territorio del comune di Spiringen, si era fermato verso le 14.45 a causa di un difetto tecnico, riferisce un comunicato odierno dalla polizia cantonale urana. L'uomo tratto in slavo, che stava salendo, è rimasto illeso. La funivia è stata riparata e rimessa in funzione sabato sera. Le indagini sull'incidente non sono ancora concluse.

L'impianto in questione dispone di due cabine, ognuna con quattro posti a sedere e una sezione per i carichi. È lungo 1500 metri e porta dalla frazione di Witerschwanden, a 774 metri sul livello del mare, alla stazione a monte di Eggenbergli, a 1355 metri.

