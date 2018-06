Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 20.30 11 giugno 2018 - 20:30

Un elicottero si è schiantato oggi pomeriggio nella zona di Surenen, nel comune di Attinghausen (UR). Il pilota, un 54enne del canton Glarona, è morto sul posto, indica in una nota odierna la polizia cantonale. La causa dell'incidente è ora oggetto di indagine.

L'elicottero, utilizzato per trasporti di carico, apparteneva alla Lions Air Skymedia, precisa la stessa azienda in un comunicato, descrivendo il pilota come "molto esperto". Il velivolo, a bordo del quale vi era unicamente il 54enne, si è schiantato poco dopo le 14.00. I soccorritori accorsi sul posto non hanno potuto fare niente per salvarlo.

Per il recupero del corpo sono entrati in azione alcuni privati, una squadra della Rega e le forze dell'ordine dei cantoni di Uri e Obvaldo. Per i famigliari del pilota è stato attivato il servizio di sostegno psicologico del canton Nidvaldo.

Il Ministero pubblico urano e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) hanno aperto un'indagine.

Neuer Inhalt Horizontal Line