Una valanga ha coperto oggi pomeriggio un tratto di ferrovia e di strada tra Realp e Hospental, nell'alto canton Uri. La massa di neve non ha investito veicoli e non ci sono feriti, indica in una nota la polizia cantonale.

Dopo i lavori di sgombero i treni possono di nuovo circolare, mentre la strada rimane per il momento chiusa al traffico.

La valanga è stata annunciata poco prima delle 16.00, ha precisato la polizia a Keystone-ATS. La neve si è staccata una cinquantina di metri sopra la ferrovia e ha coperto i binari per una lunghezza di circa 80 metri, in località Christigmatte, a circa un chilometro da Realp.

La strada era stata chiusa ieri sera a causa dell'abbondante pioggia tra Hospental e Realp in Valle d'Orsera (come pure tra Gurtnellen e Wassen), ma era stata riaperta stamane. Ora è stata di nuovo sbarrata fino a domani mattina alle 08.00, quando sarà valutata una volta ancora la situazione.

La chiusura della strada non consente il trasbordo delle auto sui treni navetta del Furka tra Realp e Oberwald nell'alto Vallese. I convogli sul tratto Hospental-Realp circolano invece di nuovo secondo orario, ha indicato la compagnia Matterhorn Gotthard Bahn.

