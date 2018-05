Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 maggio 2018 17.34 20 maggio 2018 - 17:34

Una valanga staccatasi sul passo del Klausen nel canton Uri ha travolto questo pomeriggio verso le 14.00 due auto ferendo tre persone. Lo ha comunicato la polizia cantonale, precisando che la loro vita non è in pericolo.

Le due auto stavano circolando da Urnerboden (UR) in direzione del passo quando a 200 metri dal punto più alto sono state investite dalla massa nevosa. Una vettura con targa svittese è stata trascinata per circa 100 metri. Entrambi gli occupanti hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale cantonale.

L'altra auto - con targa tedesca e sulla quale viaggiavano anche due persone - è uscita leggermente di strada: la passeggera è rimasta ferita ed è stata elitrasportata dalla Rega all'ospedale, precisa il comunicato.

Secondo i primi elementi dell'inchiesta, nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. La valanga ha coperto la strada per circa 100 metri, che rimarrà quindi chiusa al traffico fino a nuovo avviso. Era stata aperta proprio oggi dopo il periodo invernale.

