La tempesta tropicale Dorian è diventata uragano di categoria 1 mentre viaggia verso Porto Rico e le Isole Vergini. Secondo i metereologi nel fine settimana potrebbe arrivare in Florida come categoria 3. Attualmente Dorian è sostenuto da venti che superano i 120 km/h.

Il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza per l'isola territorio americano e in un tweet ha detto che sta tenendo d'occhio Dorian lasciando tuttavia intendere che non si tratta di un fenomeno eccezionale.

"Monitoriamo da vicino la tempesta tropicale Dorian mentre viaggia, come al solito, verso Porto Rico", si legge. Non ha mancato poi di attaccare il sindaco e la corruzione che regna a livello politico. Ha invece lodato il lavoro della Fema, l'equivalente americano della protezione civile.

