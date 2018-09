Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 settembre 2018

L'uragano Florence, abbattutosi poche ore fa sulla North Carolina, resterà una "minaccia importante" per 24-36 ore. Lo ha reso noto la protezione civile Usa (Fema), sottolineando il rischio di inondazioni, anche nell'entroterra.

I meteorologi dell'agenzia federale oceanica e atmosferica (Noaa) hanno riferito che Florence "avanza lentamente" e quindi scaricherà le sue piogge torrenziali per molte ore nelle stesse regioni.

Intanto scattano le prime richieste di soccorso per le alluvioni causate da Florence in North Carolina. 150 persone sono in attesa di essere tratte in salvo nella cittadina di New Bern, che ha già registrato un innalzamento del mare di tre mesi e 18 cm di pioggia. Altri 200 abitanti sono già stati portati al sicuro.

