Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ottobre 2018 18.51 10 ottobre 2018 - 18:51

La first lady Melania Trump ha invitato la popolazione ad ascoltare le autorità locali a causa dell'uragano che sta per colpire la Florida.

"Per favore ascoltate le autorità locali mentre l'uragano Michael si avvicina e seguite l'account @FEMA per aggiornamenti e suggerimenti per aiutarvi a rimanere al sicuro. Siamo con te, Florida".

Lo ha scritto su Twitter la first lady Melania Trump mentre l'uragano sta per toccare terra.

Il governatore della Florida, Rick Scott, ha ribadito invece che Michael è "la peggiore tempesta nel Panhandle in oltre un secolo", che potrebbe portare una "devastazione inimmaginabile". "Ho parlato con il presidente Donald Trump il quale ha offerto qualsiasi risorsa federale necessaria mentre ci prepariamo a questa massiccia e catastrofica tempesta", ha aggiunto.

