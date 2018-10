Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 ottobre 2018 7.15 11 ottobre 2018 - 07:15

Almeno un morto e 380'000 persone senza elettricità: è il bilancio preliminare del passaggio dell'uragano Michael in Florida. Lo riporta la Cnn.

Intanto la tempesta si è indebolita a categoria 3 al confine fra Alabama, Georgia e Florida. Nonostante la perdita di forza, Michael resta pericoloso e continua la sua marcia.

Dal canto suo, Donald Trump si è difeso dalle critiche per il comizio tenuto in Pennsylvania, mentre l'uragano Michael si abbatteva su Florida e Georgia. ''Se l'avessimo cancellato avremmo deluso migliaia di persone'' afferma Trump, che in passato aveva criticato nel 2012 Barack Obama per un appuntamento elettorale durante l'uragano Sandy.

