Paura a New Orleans per l'uragano Barry.

Paura a New Orleans per l'arrivo di Barry, la tempesta tropicale che dovrebbe toccare terra in Louisiana come uragano di categoria 1. Le acque del fiume Mississippi - spiegano gli esperti - dovrebbero alzarsi di oltre 6 metri, il livello più elevato dal 1950.

Le inondazioni alimentate dalle forti piogge potrebbero quindi raggiungere un'altezza superiore ai normali livelli fino a due metri di marea nelle aree più a rischio. Una situazione che metterà a dura prova il sistema di difese realizzato dopo l'uragano Katrina del 2005.

