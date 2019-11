Ballottaggio oggi in Uruguay per eleggere il presidente

E' in pieno svolgimento in Uruguay il ballottaggio per le elezioni presidenziali fra il candidato governativo del Frente Amplio di centro sinistra, Daniel Martínez, vincitore nel primo turno del 27 ottobre, e Luis Lacalle Pou, esponente del Partido Nacional.

Le operazioni di voto sono cominciate alle 8 (le 12 svizzere) e i circa 2,6 milioni di potenziali elettori avranno tempo fino alle 19,30 (23,30 svizzere) per manifestare la loro preferenza.

I sondaggi della vigilia hanno unanimemente indicato che l'Uruguay effettuerà, dopo 15 anni di governo del frente Amplio, una svolta verso il centro destra, con Lacalle Pou accreditato di un vantaggio di 6-8 punti sull'ex sindaco di Montevideo, Martínez. Sarà quindi lui, quasi certamente, il successore del presidente uscente Tabaré Vázquez.

Questo sarà possibile perché, nonostante gli oltre dieci punti di svantaggio registrati al primo turno, secondo gli esperti sul candidato del centro destra confluiranno i voti del Partido colorado (centro) e di Cabildo Abierto (destra).

