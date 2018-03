Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 18.51 04 marzo 2018 - 18:51

È morto all'età di 75 anni David Ogden Stiers, prolifico attore noto soprattutto per il ruolo del maresciallo Charles Winchester III nella sitcom "Mash".

La sua agente, Mitchell Stubbs, ha annunciato che Stiers è scomparso il 3 marzo nella sua casa di Newport, nell'Oregon, dopo una lunga battaglia contro il cancro alla vescica.

Sul set di "Mash" Stiers aveva sostituito Larry Lanville all'inizio della sesta stagione e aveva ottenuto due nomination agli Emmy, premio che avrebbe poi vinto qualche anno dopo per il suo ruolo in The First Olympics: Athens.

Stiers ha anche prestato la sua voce a diversi personaggi Disney, come Cogsworth nella Bella e la Bestia, o ancora in Lilo & Stitch e in Pocahontas. Ha recitato in oltre 150 film e serie tv ed è apparso in numerosi episodi della serie Perry Mason.

