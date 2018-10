Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 ottobre 2018

Paul Allen, il co-fondatore di Microsoft insieme a Bill Gates, è morto all'età di 65 anni. Lo comunica Vulcan, la società che gestisce le sue varie attività, anche quelle filantropiche.

Allen è morto nelle ultime ore a Seattle in seguito a complicazioni per un linfoma non Hodgkin, lo stesso tipo di cancro che aveva sconfitto nove anni fa.

"Anche se per molti Paul Allen era un uomo della tecnologia e un filantropo, per noi era il nostro amato fratello e un amico eccezionale. Aveva sempre tempo per la sua famiglia e i suoi amici. In questo momento di dolore, siamo profondamente grati per le attenzioni che ci ha dimostrato ogni giorno", afferma la sorella Jody.

