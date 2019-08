La giornata è stata nera in borsa.

Si infiamma la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina, sconfinando quasi in una guerra delle valute. L'amministrazione Trump, per la prima volta dal 1994, designa Pechino come "manipolatore di valute".

Questo dopo che la Cina ha lasciato scivolare lo yuan ai minimi dal 2008 in risposta ai nuovi dazi americani su 300 miliardi di prodotti Made in China.

La decisione del Tesoro americano arriva al termine di una seduta nera per Wall Street, con i listini che hanno bruciato il 3% mandando in fumo 700 miliardi di dollari di capitalizzazione. E l'annuncio del dipartimento guidato da Steven Mnuchin fa affondare i future sugli indici di Wall Street, lasciando intravedere un'altra giornata di passione per la borsa americana.

