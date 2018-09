Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Brett Kavanaugh rompe gli schemi e in un'intervista a Fox con accanto la moglie si difende dalle accuse di molestie sessuali e spiega la sua versione dei fatti. Trump in serata dà poi il suo sostegno al giudice.

Nessuno dei candidati alla Corte Suprema, finora, si era mai presentato in tv durante il processo di conferma in Senato. "Non sono perfetto, ma dico la verità: non ho mai aggredito sessualmente nessuno né al liceo né altrove" dice Kavanaugh, assicurando che le accuse mosse dalle tre donne nei suoi confronti non lo spingeranno a ritirarsi dalla corsa alla Corte Suprema. Per difendersi in vista dell'audizione di giovedì alla Camera, quando si troverà faccia a faccia con una delle sue accusatrici. Kavanaugh ammette anche dettagli della sua vita privata, spiegando di non aver mai avuto rapporti sessuali al liceo e per molti anni successivamente. "Non sono mai stato al party descritto" dall'accusatrice Christine Ford, aggiunge Kavanaugh.

La moglie Ashley lo ascolta: "Conosco Brett. Lo conosco da 17 anni. È gentile, è buono - dice - e "i racconti delle ultime settimane non sono in linea con lui". Ashley Estes Kavanaugh è visibilmente tesa: il processo di nomina e le ultime settimane - ammette - sono state "incredibilmente difficili. Più difficili di quanto avevamo immaginato. Ma la nostra fede è forte e sappiamo di essere sulla strada giusta".

"I democratici stanno lavorando duro per distruggere" Brett Kavanaugh. Ha poi twittato Trump, definendo il giudice un "uomo meraviglioso, che ha il potenziale di essere uno dei migliori giudici della Corte Suprema" di sempre.

