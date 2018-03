Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 gennaio 2014 18.33 06 gennaio 2014 - 18:33

Dopo tre anni chiusa in casa, senza nemmeno andare a scuola per paura di atti di bullismo nei suoi confronti, Renata è tornata a sorridere: la ragazzina americana di 15 anni - di cui è tenuto segreto il cognome - è stata sottoposta gratuitamente a un intervento di plastica facciale che le ha corretto il naso, le cui dimensioni erano all'origine di insulti e prese in giro da parte dei coetanei.

Il caso riportato dai media americani sta puntando i riflettori su una poco conosciuta Fondazione benefica che offre appunto "aiuto", in termini di interventi chirurgici correttivi, a giovanissimi meno abbienti e con deformità facciali che creano complessi.

"Mi chiamavano "quella con il naso grosso" - ha raccontato Renata alla rete NBC News - mi faceva soffrire, non potevo più andare avanti così".

"Little baby Face Foundation" - questo il nome della organizzazione che offre l'intervento gratuito ai giovani poveri - è stata creata nel 2002 dal dottor Thomas Romo, direttore di chirurgia ricostruttiva e plastica al Lenox Hill Hospital di Manhattan. Romo ha operato bambini e ragazzini con deformità di ogni parte del mondo ed ha portato l'idea negli Usa.

La storia di Renata sta scatenando un dibattito tra psicologi e psichiatri sull'opportunità di intervenire così drasticamente per aiutare i giovani ad acquistare autostima. Ma per Renata non ci sono dubbi: "Avevo cercato di convincermi che potevo stare bene come ero ma non funzionava. Oggi però mi sento felice, non mi devo più nascondere, ho riacquistato fiducia".

Neuer Inhalt Horizontal Line