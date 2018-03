Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giugno 2013 16.08 23 giugno 2013 - 16:08

Il sergente Dillar Johnson è il soldato che ha più ucciso nella storia americana: 2'746 persone quelle confermate. Johnson, 48 anni, ha partecipato all'assalto via terra in Iraq come comandate del veicolo da combattimento soprannominato "Carnivore", un nome che ora diventa il titolo delle sue memorie.

Un libro al quale ha iniziato a lavorare anche consultando i documenti relativi alle persone che ha ucciso: Johnson era infatti obbligato a riportare ai superiori le persone che aveva ammazzato e si aiutava nei conti appuntando le vittime su un quaderno verde.

"È triste da dire ma non sono altro che un altro segno di matita. Non pensavo ai numeri", afferma Johnson in un'intervista con il "New York Post", nella quale mette in evidenza come la sua abilità con le armi risale all'infanzia.

"Sono cresciuto con un fucile", dice riferendosi a quando andava a caccia con il padre. "Ho ucciso quando dovevo. Sono stato brutale quando dovevo ma sono stato compassionevole quando dovevo. Non ho mai ucciso nessuno che non stava cercando di uccidermi a sua volta o di ferirmi".

Neuer Inhalt Horizontal Line