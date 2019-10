Bisogna mandarlo via?

Il 50% degli americani è favorevole all'impeachment del presidente Donald Trump e alla sua rimozione dalla Casa Bianca.

È quanto emerge da un sondaggio della Cnn, secondo il quale le donne (56%) sono a più a favore degli uomini (44%) per la messa in stato di accusa del presidente e per la sua rimozione.

Intanto alla Camera del Congresso americano i democratici ammettono che la scadenza di fine novembre entro la quale speravano di votare per l'impeachment è ormai sfumata e si dovrà andare avanti anche nel mese di dicembre per permettere di ascoltare le tante testimonianze in agenda. Nel frattempo Trump parla di linciaggio nei suoi confronti.

