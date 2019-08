Sirhan Sirhan, in carcere da 50 anni con l'accusa di aver assassinato Robert Kennedy, è stato accoltellato da un detenuto nella prigione californiana dove sconta la condanna.

Trasportato in ospedale, si trova "in condizioni stabili", hanno fatto sapere funzionari dell'istituto penitenziario, che non hanno rivelato la sua identità, riferita da alcuni media americani.

