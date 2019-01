Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown.

Lo riportano i media Usa citando fonti della Casa Bianca e di Capitol Hill e spiegando come nel frattempo andranno avanti i negoziati sulla proposta di finanziare il muro col Messico.

L'"accordo-tampone" raggiunto tra la Casa Bianca e i leader del Congresso - affermano fonti di Capitol Hill - prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane.

"Sono molto orgoglioso di annunciarvi la fine dello shutdown e la riapertura del governo federale", ha detto Donald Trump parlando dalla Casa Bianca.

"Il governo riaprirà per tre settimane. Intanto presenteremo immediatamente una nuova proposta per la competa sicurezza dei nostri confini. E la realizzazione del muro, delle barriere, o di come volete chiamarlo, deve essere parte della soluzione", ha aggiunto il presidente americano.

