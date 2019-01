USA: addio Pegi, cantante ed ex di Neil Young

Addio a Pegi Young, l'ispirazione di canzoni d'amore come "Such a Woman", "Harvest Moon", "Unknown Legend" e "Once an Angel", poi la protagonista di un divorzio a sorpresa dopo 36 anni di matrimonio.

L'ex moglie di Neil Young, cantante lei stessa e attivista cofondatrice di una scuola per bambini gravemente disabili, è morta in California dopo una lunga battaglia contro il cancro. Pegi aveva 66 anni.

"Con grande tristezza, confermiamo che il primo gennaio, dopo una battaglia contro il cancro durata un anno, Pegi Young - madre, nonna, sorella, zia, musicista, attivista e cofondatrice della Bridge School - è morta circondata dai suoi amici e dalla sua famiglia nella sua California", è l'annuncio ufficiale sulle pagine Facebook e Instagram dell'artista.

