5 luglio 2018

Dopo circa tre ore due agenti legati con una fune sono riusciti a raggiungere e a bloccare una donna che si era arrampicata sulla base della Statua della libertà. Le immagini sono state trasmesse in diretta da quasi tutte le principali tv Usa.

Mentre gli agenti si avvicinavano, la donna si allontanava, poi ad un certo punto si è tolta le scarpe ed è sembrata voler scalare ulteriormente il monumento. Alla fine si è seduta sotto un piede della statua ed è stata catturata. Per farla scendere, gli agenti le hanno messo una imbracatura e hanno usato una fune.

Prima di essere arrestata, la donna aveva dichiarato che non sarebbe scesa finché non fossero stati "liberati tutti i bambini", un riferimento ai figli degli immigrati clandestini separati dai genitori al confine col Messico. Lo riferisce la Cnn citando una fonte della polizia di New York.

La donna, che non è ancora stata identificata, fa parte del gruppo Rise and Resist, come ha ammesso l'organizzatore Martin Joseph Quinn, precisando però che la sua scalata non faceva parte della protesta pianificata da altri sette attivisti arrestati poco prima per aver esposto sul piedistallo della statua uno striscione con la scritta "Abolire l'Ice", l'agenzia del dipartimento della sicurezza interna che arresta ed espelle gli immigrati clandestini.

