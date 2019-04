L'allarme morbillo, che nelle ultime settimane ha costretto New York a dichiarare lo stato di emergenza, arriva anche a Los Angeles, dove in due università è scattata la quarantena per gli studenti, il corpo docente e il personale che non sono vaccinati.

La misura riguarda anche quelli che non sono in grado di dimostrare la vaccinazione o che si sospetta siano stati esposti al morbillo.

Gli atenei interessati sono la University of California (Ucla), dove sono stati messi in quarantena 119 studenti e 8 altre persone, e la California State University (Csu). In quest'ultima non è stato reso noto il numero delle persone interessare dalla quarantena.

Alcuni giorni fa altri 71 casi di morbillo erano stati confermati negli Usa, con l'epidemia che si è diffusa ad altri due stati, Iowa e Tennessee. Secondo le autorità sanitarie statunitensi dal primo gennaio sono stati confermati 626 casi di morbillo, e i funzionari sanitari si aspettano che i livelli del 2019 superino quelli del 2014, quando ci furono 667 casi, il numero più alto da quando il virus è stato debellato nel 2000.

