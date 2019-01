La Federal Aviation Administration ha fermato ieri i voli in partenza e in arrivo all'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, principale scalo del New Jersey, per la segnalazione di droni nel vicino, piccolo aeroporto di Teterboro (foto d'archivio)

Dopo gli allarmi droni sugli aeroporti londinesi, ora tocca anche all'aeroporto Internazionale di Newark-Liberty, il principale scalo del New Jersey ed il secondo dell'area metropolitana di New York.

La Federal Aviation Administration ha fermato nella giornata di martedì i voli in partenza e in arrivo per la segnalazione di droni nel vicino, piccolo, aeroporto di Teterboro.

In serata l'allarme è rientrato, ma secondo il New York Times vari voli provenienti da altre città sono stati ritardati per smaltire quelli precedenti.

