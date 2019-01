Il prolungato shutdown, che oramai da 33 giorni paralizza gran parte del governo federale statunitense, mette a rischio la lotta alla criminalità e al terrorismo. A lanciare l'allarme l'associazione di categoria che rappresenta i 13 mila uomini dell'FBI.

In un rapporto l'ente investigativo federale sottolinea come le risorse disponibili per sostenere il lavoro dei suoi agenti siano sempre di meno giorno dopo giorno e rischiano di portare la situazione a un punto di rottura e al collasso.

"È fondamentale stanziare immediatamente i fondi per l'agenzia", afferma Thomas O'Connor, presidente della FBI Agents Association, sottolineando come tra i problemi più gravi causati dallo shutdown c'è l'impossibilità in molti casi di pagare informatori e traduttori e quella di spiccare mandati di comparizione o capi di accusa verso persone accusate di violenze, traffico di droga e di bambini, riciclaggio di denaro sporco, terrorismo. Ma molti uffici dell'FBI sono oramai a corto di strumenti basici ed essenziali per portare avanti la propria attività, come pneumatici per le proprie auto, tamponi per il test del Dna o ancora carta copiativa.

"Sono in ballo indagini che non possono essere gestite come un interruttore che si spegne e poi si riaccende", afferma O'Connor. Lo shutdown colpisce non solo il Dipartimento di giustizia da cui dipende l'FBI, ma anche il Dipartimento di stato, quello dell'Agricoltura, quello degli interni e altre agenzie federali.

Neuer Inhalt Horizontal Line