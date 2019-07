A New Orleans, messa in ginocchio nel 2005 dall'uragano Katrina, alcuni quartieri sono già stati allagati dalle forti piogge di ieri.

Allarme uragano nel sud degli Stati Uniti, colpito da forti piogge, mentre la prima tempesta tropicale della stagione attraversa il Golfo del Messico.

Oltre quattro milioni di persone sono sotto l'allarme inondazioni dalla Louisiana alla Florida occidentale, ed è allerta anche a New Orleans, messa in ginocchio nel 2005 dall'uragano Katrina. Alcuni quartieri sono già stati allagati dalle forti piogge scese ieri, e secondo i meteorologi se i venti si intensificheranno nelle prossime ore la bufera potrebbe trasformarsi in uragano entro domani.

I governatori degli stati interessati dall'allerta hanno già chiesto ai cittadini di prepararsi. "Proteggete le vostre proprietà e siate pronti a sapere dove andare in caso di evacuazione", ha detto il governatore del Texas, Greg Abbott.

In Louisiana, il governatore John Bel Edwards ha dichiarato lo stato di emergenza: "Nessuno deve prendere alla leggera questa tempesta, come sappiamo fin troppo bene nel nostro stato, bassa intensità non significa necessariamente impatto minimo".

