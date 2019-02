Sono almeno 21 le morti negli Stati Uniti che si ritengono collegate all'ondata di gelo eccezionale che ha colpito il Midwest. Lo scrive il New York Times.

La situazione più critica nella regione del Midwest, al confine col Canada, soprattutto negli stati del Michigan, del Minnesota e dell'Illinois, dove un inverno così non si ricordava da tempo e dove è scattata anche l'emergenza energetica, con gli appelli alla cittadinanza a non esagerare con l'uso del riscaldamento. Il rischio è quello di un esaurimento delle scorte con l'impossibilità per i mezzi di raggiungere molte zone completamente sommerse dalla neve ghiacciata.

