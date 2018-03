Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 febbraio 2018 21.25 15 febbraio 2018 - 21:25

L'ultimo travel ban di Donald Trump contro sei Paesi a maggioranza musulmana e' "incostituzionale, viziato da animosità verso l'Islam": lo ha stabilito la Corte d'appello Usa di Richmond, Virginia.

La Corte ha quindi confermato il provvedimento di un giudice federale del Maryland che blocca l'applicazione del bando.

I giudici (9 a 4) hanno esaminato le dichiarazioni di Trump e di altri dirigenti dell'amministrazione e concluso che il bando "mette in dubbio l'impegno della nostra Nazione verso la libertà religiosa e la tolleranza".

Questa e' la seconda pronuncia negativa di una Corte d'appello federale. La Corte suprema ha consentito che il bando resti pienamente in vigore finché non si pronuncerà nel merito, probabilmente in aprile.

