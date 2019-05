Le Smart non hanno convinto gli americani (foto d'archivio)

L'America dice addio alla Smart. Secondo quanto riporta il Washington Post, Daimler fermerà la vendita della micro-car il prossimo anno negli Stati Uniti e in Canada.

La decisione è legata al "calo delle mercato" delle auto piccole ma anche ai costi elevati per ottenere la certificazione.

Per gli analisti comunque non si tratta di una sorpresa: gli americani sono da sempre affascinati dai Suv e molto meno dalle auto di piccola taglia. E a questo si aggiunge il fatto che 'piccolo' non significa 'più verde' visti i progressi tecnologici che hanno reso i Suv più rispettosi dell'ambiente.

