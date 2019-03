L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump sta imponendo nuovi limiti alla detenzione delle famiglie di migranti al confine con il Messico per prevenire il sovraffollamento delle strutture. Lo riporta il Wall Street Journal.

A partire da questa settimana, centinaia di famiglie prelevate ogni giorno nella valle del Rio Grande in Texas saranno rilasciate dagli agenti di frontiera, mentre in passato sarebbero state consegnate all'US Immigration and Customs Enforcement (Ice) e detenute per periodi più lunghi.

Il numero esatto di famiglie che verranno rilasciate dipenderà dallo spazio rimasto nelle strutture dell'Ice, molte delle quali sono a pieno regime. Funzionari del governo hanno riferito al Wsj che le ragioni del cambiamento sono affollamento e problemi di sicurezza. Il presidente Trump si è ripetutamente impegnato a porre fine alla pratica del 'catch-and-release', cattura e rilascio, in favore del 'catch-and-detain', cattura e detenzione, ma gli agenti dell'immigrazione faticano a trovare nuovi spazi nelle strutture.

Neuer Inhalt Horizontal Line