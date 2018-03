Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 20.03 10 marzo 2018 - 20:03

L'amministrazione Usa ha fatto il primo passo nel processo regolatorio per bandire il bump stock, il potenziatore delle armi semi automatiche usato dall'autore della strage di Las Vegas dello scorso ottobre.

Il dipartimento di giustizia, dopo il sollecito del presidente americano Donald Trump, intende classificarlo nella categoria mitragliatori, ribaltando una decisione del 2010 del Federal Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives che aveva escluso tale possibilità, a meno che il Congresso non modifichi l'attuale legge sulle armi o ne approvi una nuova. Un punto che potrà essere utilizzato dalle aziende produttrice di armi in eventuali vertenze legali.

