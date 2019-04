Una bambina di 11 anni si lava i denti in bagno e muore. La mamma: "e' morta a causa del dentifricio".

La piccola, infatti, è morta per la reazione allergica che le ha provocato un dentifricio a base di latte. La mamma della piccola Denise Saldate, Monique Altamirano intervistata dai quotidiani della città West Covina in California, ha raccontato che sua figlia si stava lavando i denti nel bagno di casa con la sorella quindicenne, quando questa è uscita dal bagno piangendo e dicendo che Denise non riusciva più a respirare.

La mamma ha raccontato che quando è entrata nel bagno ha visto la piccola con le labbra blu: ha subito telefonato per i soccorsi mentre le praticava compressioni toraciche per farla respirare, ma purtroppo Denise è morta soffocata. I genitori della bambina non avevano letto con attenzione l'etichetta del dentifricio nel quale si riportava come ingrediente una proteina derivata dal latte, alimento al quale la bambina era fortemente allergica.

