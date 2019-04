Il procuratore speciale Robert Mueller ha rinvenuto 10 episodi potenziali di ostruzione alla giustizia da parte di Donald Trump, ma le prove non erano sufficienti per accusare il presidente americano.

Il procuratore speciale Robert Mueller ha rinvenuto 10 episodi potenziali di ostruzione alla giustizia da parte del presidente Donald Trump. Lo afferma il ministro della Giustizia, William Barr, illustrando il rapporto del procuratore speciale.

Barr quindi spiega come dopo varie consultazioni all'interno del Dipartimento di Giustizia si è stabilito che le prove non erano sufficienti per accusare il presidente.

I legali di Donald Trumphanno avuto modo di vedere il rapporto prima della sua pubblicazione. La Casa Bianca non ha richiesto o effettuato modifiche al rapporto, non ha rivendicato il privilegio esecutivo, con il quale avrebbe potuto bloccare la pubblicazione di alcune informazioni private. La Casa Bianca "ha cooperato pienamente con le indagini".

D'altro canto il rapporto del procuratore Robert Mueller non ha rinvenuto alcuna collusione tra i russi che hanno cercato di interferire con il processo elettorale e Donald Trump o esponenti della sua campagna.

"Grazie alle indagini di Mueller sappiamo ora che i russi non hanno avuto la cooperazione della campagna di Trump", dice Barr. "Sono impegnato ad assicurare la maggiore trasparenza possibile sul rapporto", ha aggiunto ringraziando Mueller per l'accuratezza della sua indagine.

