Duro scontro tra Donald Trump e Beto O'Rourke a poche ore dalla visita del presidente americano ad El Paso, la città texana del candidato democratico a Usa 2020 teatro della sparatoria in cui sabato sono morte 22 persone, in gran parte ispanici.

"Stia zitto!", ha twittato il tycoon, reagendo alle accuse di aver contribuito con la sua retorica anti-immigrati a creare il clima della strage.

Secca la replica di O'Rourke, sempre su Twitter: "Nella mia città sono morte 22 persone per un atto di terrore ispirato dal suo razzismo. El Paso non starà mai zitta e nemmeno io!". Intanto in tantissimi si preparano ad accogliere il presidente con diverse iniziative di protesta.

